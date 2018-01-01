Стали известны самые бессовестные знаки Зодиака

Людьми, родившимися под знаком Весы, движет расчет.

Самыми бессовестными являются три знака Зодиака

Самыми бессовестными из 12 знаков Зодиака являются огненный, воздушный и водный — Лев, Весы и Рак соответственно.

Людям, родившимся под этими знаками, приписывают отсутствие способности сочувствовать или мучиться после причиненной кому-то неприятности, пишет "Обозреватель".

Издание отметило, что Львы не испытывают жалости к другим и считают это чувство порочным, не умеют быть честными.

Представители этого знака горды, и эта черта характера мешает им совершать благородные поступки. Они слишком сильно стремятся создать идеальные условия для себя любимых.

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Весами движет расчет, где-то в голове у них уже есть четкий план того, как заставить этот мир быть комфортным для них самих. Родившиеся под этим знаком люди сложные, им свойственны вспышки бессердечности.

Раки наделены талантом притворства, они часто радуются, когда у кого-то что-то не получается. Представители этого знака заряжаются сильными негативными эмоциями и стараются построить свои планы на чужих промахах.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2018 года, назвал счастливчиков и неудачников первого месяца лета. Ознакомиться с прогнозом для каждого из знаков Зодиака можно здесь.

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