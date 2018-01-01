Стало известно, чем Google планирует заменить Android

Разработчик нашел упоминание совершенно новой операционной системы.

Google планирует заменить Android Главред

С целью внедрения совершенно новой операционной системы Fuchsia OS компания Google начала отказ от ОС Android

Один из разработчиков с форума XDA с ником forkbomb444, изучая содержимое базы AOSP, нашел упоминание совершенно новой операционной системы, сообщает AKKet.com.

Он сразу же написал о своей находке на форуме, после чего эту информацию подтвердили другие разработчики, которым даже удалось выяснить некоторые подробности. Как оказалось, компания Google добавила в Android поддержку ядра Zircon, которое является основой Fuchsia OS.

По мнению экспертов, таким образом "поисковой гигант" хочет проверить совместимость новой операционной системы с приложениями и сервисами, созданными для Android. Если Google удастся обеспечить 100% совместимость программного обеспечения от Android с операционной системой Fuchsia OS, то она избавит его и разработчиков от множества проблем. За счет этого компания сможет произвести замену старой ОС на новую буквально за несколько месяцев. В противном случае, на переход могут уйти годы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Google следит за владельцами гаджетов на Android.

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