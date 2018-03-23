Стало известно, когда Apple покажет новый iPad для школьников

Технические характеристики нового планшета пока неизвестны.

Apple покажет новый iPad theverge.com

Новую бюджетную версию планшета iPad, ориентированную на потребности школьников и студентов, планирует представить компания Apple

По данным Bloomberg, презентация нового гаджета должна пройти в Lane Technical College Prep High School в Чикаго на следующей неделе.

Пока технические характеристики нового планшета неизвестны, а по поводу цены есть мнение, что она составит примерно 250 долларов.

Для сравнения, самый доступный в данный момент iPad стоит 329 долларов — именно столько просят за 9,7-дюймовый планшет с памятью на 32 ГБ.

Версия на 128 ГБ стоит уже 429 долларов; компактный iPad mini 4 с 128 ГБ памяти обойдется в 399 долларов за Wi-Fi версию и 529 долларов за LTE-версию (в рамках программы для учащихся, устройства Apple можно купить еще дешевле).

Кроме того, Apple активно работает над недорогим ноутбуком MacBook стоимостью ниже 1 тысячи долларов. Он также будет позиционироваться, как решение для учащихся и студентов. Однако, по данным Bloomberg, компания еще не закончила разработку данного устройства, так что его покажут публике чуть позже.

Напомним, ранее стали известны сроки премьеры трех новых iPhone.