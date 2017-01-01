Стало известно, когда люди смогут построить первый город на Марсе

Исследователи посадили разнообразные растения на грядки, сооруженные из инопланетной почвы.

Люди планируют построить город на Марсе tehnot.com

Первые человеческие поселения на Красной планете будут возведены уже через 30 лет благодаря тому, что учёные преуспели в выращивании различных растений в условиях равных, или приближённых к марсианским и лунным.

Официальные представители Европейского космического агентства посадили разнообразные растения на грядки, сооруженные из инопланетной почвы с помощью проб грунта, взятых с Марса и Луны. В результате, специалистам удалось собрать первые урожаи календулы, которые взошли на грунте, взятом со спутника Земли, а также урожай редиса, помидоров, а также гороха на "марсианских" грядках.

По мнению ученых, данные эксперименты были организованы в условиях, лишь отдалённо приближенных к естественной среде Луны и Марса, так как чистый грунт с земного спутника и Красной планеты не подходит для выращивания земных растений. Эксперты заявили, что взяв с собой достаточно земных бактерий, колонизаторы Марса уже через 30 лет будут способны создать там первые поселения.

Напомним, ранее ученые сказали, когда на Марсе может родиться первый человек.