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Связь четвертого поколения. Операторы объяснили, как проверить SIM-карту на доступ к 4G

Сегодня, 17:57

Для быстрой проверки операторы предложили комбинации, которые необходимо набрать.

Связь 4G
Стало известно, как проверить SIM-карту на доступ к 4G 365news.biz
Пользователи могут самостоятельно проверить, поддерживает ли SIM-карта и телефон связь четвертого поколения.

Об этом Lifecell, Vodafone и Kyivstar сообщили на сайтах и SMS-рассылками.

Для быстрой проверки операторы предложили комбинации, которые необходимо набрать.

Для Lifecell это *455#, для Vodafone — *222#, для Kyivstar — *245*4# для проверки SIM-карты и *245*5# для проверки поддержки телефоном.

Напомним, 30 марта в Украине операторы мобильной связи запустили связь четвертого поколения 4G в двадцати городах.

Подробнее читайте в материале "Главреда" 4G в Украине заработал у Vodafone и lifecell: что это даст абонентам.
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4G, мобильная связь, операторы, интернет, самртфоны, телефоны, lifecell, Vodafone
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