Связь четвертого поколения. Операторы объяснили, как проверить SIM-карту на доступ к 4G

Для быстрой проверки операторы предложили комбинации, которые необходимо набрать.

Стало известно, как проверить SIM-карту на доступ к 4G 365news.biz

Пользователи могут самостоятельно проверить, поддерживает ли SIM-карта и телефон связь четвертого поколения

Об этом Lifecell, Vodafone и Kyivstar сообщили на сайтах и SMS-рассылками.

Для быстрой проверки операторы предложили комбинации, которые необходимо набрать.

Для Lifecell это *455#, для Vodafone — *222#, для Kyivstar — *245*4# для проверки SIM-карты и *245*5# для проверки поддержки телефоном.

Напомним, 30 марта в Украине операторы мобильной связи запустили связь четвертого поколения 4G в двадцати городах.

Подробнее читайте в материале "Главреда" 4G в Украине заработал у Vodafone и lifecell: что это даст абонентам.