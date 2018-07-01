Обнаружена значительная потеря массы в крупных ледниках Восточной Антарктиды.

Ученые предупредили о глобальной катастрофе фото:epod.usra.edu

Стремительное таяние ледников может привести к глобальной катастрофе , считают ученые из Калифорнийского университета.

Исследователи обнаружили значительную потерю массы в крупных ледниках Восточной Антарктиды, в том числе леднике Тоттена и леднике Московского университета, передает Phys.org.

Согласно данным ученых, воды в ледниках теоретически хватит на то, чтобы повысить уровень моря на пять метров.

При этом сообщается, что в период с 2002 по 2016 год оба ледника потеряли около 18,5 миллиарда тонн замороженной воды, что эквивалентно повышению уровня моря на 0,7 миллиметра.

Восточная часть Антарктиды считалась менее уязвимой для глобального изменения климата, чем другие ледники, однако увеличение температуры в океане существенно ускоряет процесс таяния.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда могут растаять ледники Гренландии.

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