Telegram применяет военные разработки для обхода блокировки — СМИ

Автоматическая смена IP-адресов — один из методов обхода блокировок.
По мнению экспертов, власти задействовали почти все имеющиеся законные инструменты, и теперь многое зависит от позиции Apple и Google, а они пока на стороне Telegram, пишет издание "Коммерсантъ".
В материале отмечается, что автоматическая смена IP-адресов — один из методов обхода блокировок. Как следует из базы данных Роспатента, способы, которые описывают такую идею, были запатентованы в России в 2007–2009 годах Военной академией связи Минобороны РФ. Они были частично реализованы в качестве одной из технологий Telegram, полагает собеседник газеты, близкий к Минобороны.
"Основная идея, которая объединяет три патента, это повышение устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях, — сказал источник. — Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок".
По его словам, эти патенты прекратили действие в 2008 и 2011 годах за неуплату госпошлины, в то же время есть процедура их восстановления.
Три патента Минобороны описывают различные способы реализации идеи "пакет в пакете", отмечает бывший гендиректор ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи" Андрей Грязев. Эту концепцию вместе с методом сквозного шифрования использует Telegram, а также другие международные мессенджеры, подтверждает он. Уход от блокировки только таким способом сработает, если Telegram ограничивается по методу DNS-фильтрации, но одного его недостаточно: он неэффективен, когда применяются также доступные Роскомнадзору технологии и оборудование Deep Packet Inspection (DPI). Гарантированный уход от блокировки достигается при одновременном использовании идеи "пакет в пакете" и сквозного шифрования, отмечает эксперт.
Напомним, 13 апреля в Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.
Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.
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