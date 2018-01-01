Телескоп Hubble могут превратить в первый музей на орбите

НАСА не может отправить к телескопу очередную ремонтную миссию.

Hubble может стать музеем на орбите фото: NASA

Орбитальную обсерваторию-телескоп Хаббл предложил превратить в первый музей на орбите британский инженер Стюарт Ивз.

Хаббл будет оставаться в эксплуатации еще несколько лет, продолжая присылать на Землю все новые снимки Вселенной. Однако в ближайшее десятилетие детали и компоненты обсерватории начнут приходить в негодность, а сама она постепенно сойдет с орбиты, пишет ВВС.

Поскольку космические челноки больше не летают, НАСА не может отправить к телескопу очередную ремонтную миссию. Хаббл обречен сгореть в плотных слоях земной атмосферы — примерно в начале 2030-х.

Стюарт Ивз, возглавляющий форум Space Information Exchange, призывает США оставить телескоп на орбите. Для наблюдения на ту же орбиту он предлагает запустить крошечный спутник кубической формы — кубсат.

"Можно запустить маленькую автоматическую камеру, которая будет летать вокруг нашего экспоната и снимать видео для посетителей музея. Это видео можно будет смотреть, например, в шлеме виртуальной реальности", — говорит инженер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Аризоне создают гигантский телескоп.

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