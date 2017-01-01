Телескоп Hubble показал, как черная дыра "поедает" галактику

Черные дыры способны "питаться" собственным окружением.

Черная дыра "поедает" галактику spacetelescope.org

С помощью ряда инструментов, включая телескоп Hubble , ученые обнаружили необычный объект, который состоит из двух огромных пузырей горячего газа.

Как сообщается на сайте телескопа, в настоящий момент один из пузырей расширяется, а другой – медленно исчезает.

Тот, что расширяется, представляет собой сверхмассивную черную дыру, поглощающую галактику, расположенную в верхней части изображения. Этот космический "монстр" находится на расстоянии 900 миллионов световых лет от Земли и известен как SDSS J1354 + 1327. Верхняя большая галактика известна как SDSS J1354 + 1328.

Сверхмассивные черные дыры, которые могут иметь массу, эквивалентную массе миллиарда солнц, находятся в центре большинства галактик (включая наш Млечный Путь). Эти черные дыры способны "питаться" собственным окружением, заставляя сиять активные галактические ядра. Однако этот процесс "кормления" не является непрерывным, поскольку зависит от того, сколько материи доступно для использования черной дырой. Если окружающий материал комковатый и нерегулярный, активное ядро галактики тоже будет сиять непостоянно и иногда менять интенсивность своего свечения.

По мнению ученых, подобное происходило и с черной дырой в SDSS J1354 + 1327. Если посмотреть на верхнюю галактику, можно заметить два отдельных длинных оттока материала. Первая вспышка "кормления" создала угасающий нижний поток материала, который имеет размер 33 тысяч световых лет. Примерно через 100 тысяч лет вторая вспышка породила сияющий отток, исходящий из верхней части галактики.

Напомним, ранее телескоп Hubble запечатлел столкновение галактик.