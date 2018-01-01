Токсичны, как сигареты: ученые объяснили, чем опасны ароматизированные свечи

Эксперты вообще советуют не пользоваться свечами массового производства.

В чем опасность ароматизированных свечей. 1zoom.ru

Ароматические свечи столь же токсичны, как и сигаретный дым

Любители подобной "свечной" романтики рискуют заработать себе астму и не только. Об этом предупредили американские ученые, пишет Zdorovia.

Чтобы не страдали органы дыхания, специалисты настоятельно не рекомендуют жечь ароматизированные свечи в закрытых помещения – лучше, чтоб окна оставались открытыми (на проветривании). И, разумеется, не стоит ложиться спать, перед этим хорошенько не проветрив комнату.

Вторая опасность ароматических испарений – заработать такое кожное заболевание как экзема.

При этом ученые вообще советуют пользоваться свечами из сои и высококачественного пчелиного воска, а не массового производства. Это снижает риски заполучить проблемы со здоровьем.

Ранее ученые обнаружили новую серьезную опасность кухонных полотенец. Ко всем опасностям, подстерегающим людей на кухне, добавилась еще одна.

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