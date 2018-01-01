Трамп и Гейтс по гороскопу – банкроты: правда и мифы о знаках Зодиака

Специалисты рекомендуют вместо навешивания ярлыков пытаться использовать качества – свои и своих партнеров по жизни – себе на пользу.

Правда и мифы о знаках Зодиака rabstol.net

По их гороскопам Дональд Трамп и Билл Гейтс должны быть банкротами. Но они процветают. Отчего так?

Дело в том, что в астрологии есть две специализации:

астропсихолог анализирует личность, но без конкретики,

астролог-прогнозист изучает статистику и психологию.

И прогнозы этих специалистов зачастую не совпадают.

Правду и мифы о знаках Зодиака рассказал эксперт по фэн-шуй и астрологии Виталий Дяченко, пишет "Обозреватель".

Самые агрессивные знаки зодиака

Из 12 знаков Зодиака три — огненный, водный и воздушный — Лев, Скорпион и Водолей соответственно, являются самыми агрессивными и конфликтными.

Но тут следует учитывать, что в астрологии не существует делений на "хорошо" и "плохо". То есть "плохих" качеств в человеке нет априори. Важно – как он эти качества будет применять. К примеру, можно отдать ребенка на вокал, чтобы он выплескивал эмоции во время выступлений. К слову, знаменитый рэпер Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров) – по знаку Зодиака как раз Водолей.

Самые жадные знаки Зодиака

Из 12 знаков Зодиака три — водный, земной и огненный — Раки, Девы и Стрельцы соответственно, являются самыми алчными.

В то же время именно из людей с такими чертами характера выходят самые лучшие финансовые директора и экономисты. Примером состоятельных Дев можно назвать два богатейших человека США – инвестора Уоррена Баффета (второй по богатству человек в мире) и основатель компании Oracle Ларри Эллисон.

Тот же Трамп (Близнецы) банкротился 4 раза – но каждый раз умудрялся отстроить свою империю заново. До президента вот дорос.

Гороскопы святого и маньяка ничем не отличаются друг от друга

Рак, Дева, Весы, Стрелец и Овен терпеть не могут конфликты – и в то же время Весы, Стрелец и Рыбы называют самыми жестокими.

Однако Дяченко заверяет, что определить моральный уровень человека по гороскопу невозможно. Тут все зависит от воспитания, наследственности и обстоятельств.

Поэтому в первую очередь специалисты рекомендуют вместо навешивания ярлыков пытаться использовать качества – свои и своих партнеров по жизни – себе на пользу. Найти удачное применение можно любому качеству.

Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

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