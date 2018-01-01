Три тысячи звезд. Телескоп NASA масштабно показал Туманность Ориона, видео

Жители Земли могут детально рассмотреть астрономическое изображение на компьютере.

Туманность Ориона входит в перечень самых известных объектов дальнего космоса. Фото: amazonaws.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA предоставило в публичный доступ фотографию и видеосъемку астрономического явления Туманности Ориона.

На изображении видно три тысячи звезд разной величины, многие из которых астрономам ранее были неизвестны. Видео-панорама появилась в Youtube.

Расположены небесные светила в пыле-газовом плато гор и долин, которое напоминает Большой каньон.

Напомним, Туманность Ориона является одной из самых ярких туманностей в небе, ее можно легко увидеть невооруженным глазом. Она была обнаружена Никола-Клод Фабри де Пейреском в 1610 году (ранее она была классифицирована как звезда - Тета Ориона). Туманность Ориона является, пожалуй, наиболее активно изучаемой из всех туманностей на небе.

Как ранее сообщалось, сотрудники NASA отыскали в космосе спутник IMAGE, который на протяжении 13 лет самостоятельно передвигался по просторам Вселенной.