Тяжелая ноша. В США plus-size-модель шокировала решением уменьшить пышную грудь

На данный момент неизвестно, как такое решение повлияет на дальнейшую карьеру модели.

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Известная американская plus-size-модель Эмбер Роуз, некогда известная бурным романом с рэпером Канье Уэстом , объявила о планах сделать себе операцию по уменьшению бюста.

Такое сообщение она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram, опубликовав видеоролик разговора с пластическим хирургом, который и проведет операцию.

По словам Роуз, она решилась на операцию потому, что большая грудь доставляет ей постоянный дискомфорт и вызывает регулярные боли в спине.

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"Немного волнуюсь перед завтрашней операцией @amberrose. Как и многие женщины, она ощущает боль в шее и спине из-за размера груди. Мы уменьшим грудь", – написал на своей странице в Instagram хирург.

Напомним, ранее известная американская модель Белла Хадид побаловала фанатов снимками топлесс.