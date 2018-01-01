Ученые и медики установили, каким для женщин должен быть хороший секс

Во время исследования были опрошены более 2000 представительниц "слабого пола".

Mondanite

В США социологи и сексологи в рамках совместного проекта опросили более двух тысяч женщин в возрасте от 18 до 50 лет и вывели, таким образом, в общих чертах "портрет хорошего секса".

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. Согласно обнародованным данным, большинство из опрошенных полагает, что хороший секс должен стартовать с предварительных ласк типа поцелуев.

Также интересно, что женщины, которые пересекли порог сорокалетия, сильно ценят общение на сексуальные темы перед соитием, нежели юные девушки. Кроме того, по словам медиков, дамы из категории "40+" испытывают оргазм гораздо чаще и гораздо более сильный.

В то же время, 44% респонденток желали бы, чтобы их отношения с возлюбленными / мужьями заметно "поромантичнели", а также хотели получать от них больше внимания и заботы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ранее эксперты установили идеальную продолжительность интима для женщин, а ученые объяснили, почему дамы отказываются от секса гораздо больше,чем мужчины.

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