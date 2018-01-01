Ученые изобрели новый способ борьбы с потерей зрения

Открытие, которое наверняка обрадует всех слабовидящих людей, совершила группа британских исследователей.

Иллюстративное фото Reuters

Объединенная группа ученых из Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона пришла к выводу, что пигмент куркумин может использоваться для эффективного лечения глаукомы ( заболевания глазного нерва ) на ранней стадии.

Соответствующее сообщение было опубликовано в пресс-релизе на специализированном портале MedicalXress.

Согласно обнародованным данным, исследователи закончили разработку нового метода доставки куркумина, который защищает ганглионарные клетки (нейроны сетчатки глаза) от повреждения. Для этого были разработны наночастицы, содержавшие пигмент, связанный с безопасным для человека поверхностно-активным веществом и стабилизатором. Это, в свою очередь, дало возможность использовать куркумин в составе глазных капель, а не пероральных таблеток.

Кроме того, продемонстрировано, что новый метод доставки в несколько раз увеличивает растворимость куркумина в 400 тысяч раз, а сам пигмент локализуется в глазных тканях.

У подопытных крыс, которые страдают от глаукомы, использование капель на протяжении трех недель вызвало заметное уменьшение скорости дегенерации сетчатки. Кроме того, ученые не сумели найти у использования куркумина никаких негативных побочных эффектов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Британии парень ослеп на один глаз из-за слишком энергичного секса.

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