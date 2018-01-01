Ученые-медики рассказали, какую опасность несут влажные салфетки для детей

Открытие совершила группа исследователей-американцев.

Американские медики установили, что влажные салфетки в немалой степени способствуют развитию аллергии у маленького ребенка.

Соответствующее сообщение опубликовано на специализированном портале Zee News.

Согласно обнародованным данным, такие салфетки оставляют на коже детей мыльное соединение. Оно быстро вступает в контакт с аллергенами по типу пыли.

Ученые-медики из Северо-Западного университета (США) призывают родителей массово мыть руки перед каждым контактом с ребенком – для того, чтобы удалять пищевые аллергены с ладоней. Причем детскую кожу лучше всего просто промывать обычной водой.

Напомним, ранее ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные люди.