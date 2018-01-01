Ученые NASA впервые показали 3D-модель тающей снежинки: видео

Разработка позволит исследователям прогнозировать сильные снегопады.

В NASA скрупулезно исследовали таяние снежинки Фото: Unsplash

Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA визуально с помощью 3D-эффекта представили зрелищный процесс таяния единичной снежинки радиусом 1 сантиметр.

Видео разработки Джусси Лейнонена, которая позволит различать разные виды снега на радарах и прогнозировать сильные снегопады, опубликовано в YouTube.

Ученые убеждены, что исследование позволит понять, почему разные виды снега по-разному отображаются на экранах радаров и использовать эти различия для наблюдения за состоянием ледяного покрова в разных частях земного шара.

Разработка была осуществлена в рамках изучения криосферы Земли. Ученые детально исследовали все этапы процесса таяния снежинки.

Напомним, ранее NASA предоставило в публичный доступ фотографию и видеосъемку астрономического явления Туманности Ориона. На изображении видно три тысячи звезд разной величины, многие из которых астрономам ранее были неизвестны.