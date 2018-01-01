Ученые нашли идеальную позу для получения женщиной оргазма

В общем-то, миллионы и миллионы мужчин будут наверняка разочарованы узнав, что ублажали своих подруг и жен неправильно.

Соответствующее сообщение было опубликовано группой ученых из Университета Индианы (США). Кроме того, достаточно удачной для женского удовлетворения была признана и "миссионерская" поза. Все остальные позы – как достаточно простые, так и сложная постельная эквилибристика из "Камасутры" − приносят удовлетворения лишь мужчинам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, в какой стране больше всего занимаются любовью.

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