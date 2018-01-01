Ученые нашли новое неожиданное лекарство против рака крови

Совершить крайне актуальное и нужно открытие сумела команда американских исследователей.

Ученый проверяет анализ крови Reuters

Группа американских ученых заявила о том, что лекарства, предназначенные для понижения уровня липопротеинов в крови (статины), серьезно повышают эффективность химиотерапии для борьбы с раком крови.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портал MedicalXpress. По информации ученых, статины представляют собой группу препаратов, вводимых пациентам ради снижения содержания в крови жиров и увеличивающих риск развития атеросклероза. Они традиционно используются для снижения уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности, которые переносят т.н. "плохой холестерин" и способствующих сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти.

Известно, что статины способствуют апоптозу (контролируемой гибели клеток) в некоторых типах онкологических заболеваний. В своем исследовании ученые говорят, что препарат симвастатин повышает эффективность противоопухолевого препарата венетоклакса в мышиной модели хронического лимфолейкоза.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США ученые выявили новую опасную инфекцию.

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