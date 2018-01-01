Ученые нашли в человеческом теле новый орган

По мнению исследователей, открытие поможет серьезно продвинуться в деле ранней диагностики тяжелых заболеваний.

Открытие сделали во время осмотра пищеварительной системы пациента. vladtime.ru

В США группа медиков-исследователей обнаружила в человеческом организме ранее неизвестный науке орган.

Такое сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Scientific Reports.

Согласно обнародованным данным, открытие было сделано во время эндоскопического обследования пациента – осмотра его пищеварительной системы. Медики заметили, что окружающие желчные протоки ткани пронизаны сплетением неизвестных каналов, заполненных жидкостью. По мнению ученых, именно они защищают органы от механических повреждений, окружая их как некий "бронежилет".

Исследователи также считают, что изучение химического состава нового органа позволит значительным образом продвинуться в деле ранней диагностики, что может позволить начинать терапию при серьезных заболеваниях вроде онкологии и "ликвидировать болезни в зародыше".

Напомним, ранее сообщалось о том, что свиньи будут использоваться для выращивания "пересадочных" человеческих органов.