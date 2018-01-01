Ученые научились замораживать в человеке голод. Буквально

В США нашли способ существенно снизить аппетит у желающих похудеть.

Ученые разработали "крио"-диету. 1zoom.ru

Тем, кто не любит диеты изнурительные тренировки , американские ученые теперь могут замораживать нерв, который отвечает, в частности, за чувство голода.

Как передает Medscape, медики в ходе эксперимента при помощи криоаблаяции (малоинвазивный безболезненный метод терапии) заморозили блуждающий нерв. В результате это помогло существенно снизить у подопытных аппетит. Благодаря этому методу они за три месяца значительно похудели.

При этом выяснилось, что замораживание "голодного" нерва также замедляет транзит пищи через желудок. Так что в итоге участники эксперимента еще и быстрее ощущали насыщение от еды.

Никаких связанных с процедурой осложнений или побочных эффектов не выявлено. Так что в будущем подобный метод похудения вполне могут внедрить на практике.

Напомним, ранее гастроэнтеролог рассказала об эффективных диетах для подростков.