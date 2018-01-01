Ученые назвали десерт, который лечит организм

Рекомендуется в день съедать не менее 50 грамм этой сладости – или ее сородичей.

Чем мармелад полезен для здоровья. 1zoom.ru

Биологи из Стокгольмского университета выяснили, что продукты, содержащие пектин – растворимую клетчатку – могут быть весьма полезны для здоровья.

К таковым относятся натуральный мармелад, конфитюры и джемы, пишет Мedikforum. Рекомендуется в день съедать не менее 2 граммов пектина – что эквивалентно 50 граммам мармелада.

К примеру, качественный мармелад обладает абсорбирующими свойствами. То есть подобные вкусняшки помогают организму активнее избавляться от тяжелых металлов и потенциально опасных и токсичных компонентов, выводят холестерин, побочные продукты метаболизма, анаболики, желчные кислоты и т.п.

К тому же в состав мармелада и желе входит желатин: он укрепляет хрящевую ткань, а также улучшает состояние волос и кожи.

Наиболее полезным считается желейно-фруктовый мармелад, который изготавливают на основе фруктово-ягодного пюре и желирующий веществ.

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