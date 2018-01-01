Назван фрукт, способный защитить человека от рака

Чтобы насытить организма необходимым количеством антиоксидантов, человеку следует съедать 2-3 плода в день.
Также слива помогает с пищеварением и снижением уровня холестерина, в борьбе с инфекциями. К такому выводу после ряда исследований пришли американские ученые, пишет The Health Site.
Полезно есть сливы и для здоровья сердца, так как те помогают процессу свертывания крови.
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Лечат сливами и ожирение. Ее полифенольные соединения эффективны против диабета, потому как крахмал способны превращать в энергию, поддерживая в крови уровень сахара.
Черный сливовый сок способствует улучшению здоровья ротовой полости.
Чтобы насытить организма необходимым количеством антиоксидантов, человеку следует съедать 2-3 сливы в день.
Ранее ученые изобрели новый способ борьбы с потерей зрения. Открытие, которое наверняка обрадует всех слабовидящих людей, совершила группа британских исследователей.
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