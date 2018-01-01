Ученые назвали катастрофические последствия смещения орбиты Земли

Аналогичные изменения с планетой уже происходили перед триасово-юрским вымиранием.

Ученые объяснили, к каким катастрофическим последствиям привело смещение орбиты Земли. Salik.biz

Каждые 405 тысяч лет орбита Земли удлиняется. Всему виной гравитационное воздействие Юпитера и Венеры.

При этом смещение орбиты Земли грозит вызвать изменение климата и массовое вымирание, заявили ученые из Ратгерского университета, пишет УНИАН со ссылкой на EurekAlert!. К тому же они обнаружили изменения в расположении магнитных полюсов планеты.

Изучив данные анализа отложений в рифтовом бассейне Ньюарк (штат Нью-Джерси) и осадочных пород в геологической формации Chinle Formation (штат Аризона), ученые обнаружили в образцах минералы циркона с вкраплениями магнетита. Как пояснили исследователи, этот кристалл помогает узнать о состоянии магнитного поля планеты.

Аналогичные изменения орбиты Земли уже происходили перед триасово-юрским вымиранием. В тот раз исчезло большое количество видов животных, освободив экологические ниши динозаврам.

Ранее ученые назвали условия, при которых Земля превращается в ледяной шар. Открытие сделала команда исследователей из США.

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