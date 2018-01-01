Ученые назвали популярную специю, которая вызывает головную боль

В результате КТ-диагностики выяснилось, что несколько мозговых артерий были сжаты после употребления этой специи.

У перца чили нашли опасное побочное действие. 1zoom.ru

Употребление перца чили с одной стороны поможет в борьбе с лишними килограммами, уменьшит потребление соли и нормализирует работу сердечно-сосудистой системы, но с другой – провоцирует головные боли.

Как пишет The New York Daily News со ссылкой на заключение медиков, употребление чили вызывает резкое и кратковременное сужение сосудов в мозге, которое сопровождается агонизирующими головными болями – короткими, но крайне болезненными.

В результате КТ-диагностики выяснилось, что несколько мозговых артерий были сжаты после употребления этой специи.

Также ученые добавили, что артерии возвращались в норму после того, как пациенты прекращали употреблять перец чили.

Как ранее сообщалось, ученые выяснили, что регулярное употребление красного вина в комплексе с черным шоколадом поможет организму человека приостановить процесс старения.