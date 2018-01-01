Ученые назвали серьезный фактор раннего старения женщин

Эмоциональные страдания могут спровоцировать ранний климакс, выяснили исследователи.

Роды в очень молодом возрасте — серьезный фактор раннего старения женщин, сообщили ученые Фото: estet-portal.com

Ученые из Гавайского университета (США) выяснили, что роды в очень молодом возрасте являются серьезным фактором раннего старения женского организма.

Исследователи проанализировали сведения о тысяче женщин из разных стран мира и представили результаты на Всемирном конгрессе в канадском Ванкувере, пишет "МедикФорум".

"… родившие до 20 лет женщины подвергаются риску ранней менопаузы на 43% чаще, чем другие представительницы их пола…", — отметило издание.

По данным ученых, рано родившие женщины чаще других проходят через гистерэктомию — гинекологическую процедуру по удалению матки. Также они выяснили, что у жительниц бедных стран менопауза наступает в 45 лет, что почти на десять лет раньше, чем у женщин из более благополучных государств.

"… серьезным фактором раннего климакса могут быть эмоциональные страдания, пережитые в детском возрасте. Среди респонденток, которые испытали в детстве подобные травмы, ранняя менопауза наблюдалась у каждой второй", — говорится в материале.

Ранее стало известно, что в США объединенная группа медиков и ученых после длительных исследований выяснила, что злоупотребление сахаром приводит к раннему появлению морщин на коже.

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