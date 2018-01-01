Ученые назвали широко распространенное заболевание, которое грозит развитием сразу 12 типов рака

Лучшая профилактика онкологии – правильное питание, настаивают во Всемирном фонде исследований рака.

Из-за ожирения резко возрастает опасность заболеть раком. nebolet.com

Из-за ожирения резко возрастает вероятность развития 12 типов онкологических заболеваний

Речь идет об онкологических заболеваниях:

печени,

полости рта и горла,

почек,

желудка,

желчного пузыря,

поджелудочной железы,

пищевода,

прямой и толстой кишки,

молочной железы,

яичников,

матки и простаты.

Об этом говорится в докладе Всемирного фонда исследований рака, опубликованном на сайте организации.

Чтобы прийти к такому выводу, ученым понадобилось 10 лет, 50 миллионов участников и исследования 17 типов рака.

Чтобы снизить риск онкологии, ученые рекомендуют придерживаться диеты с упором на овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты. Ежедневная норма потребления овощей и фруктов для человека должна составлять не менее 400 граммов.

А самыми вредными продукты, которые повышают риск развития рака, названы красное мясо, алкоголь, любые подслащенные напитки, фастфуд и полуфабрикаты.

При этом ученые отмечают, что питательные вещества лучше получать из пищи, а не через пищевые добавки и поливитамины.

Ранее врачи рассказали, какие продукты провоцируют рак, а какие – спасают от него. Исключив их из своего рациона, человек спасает себя от дополнительного риска заболеть.

Напомним, ученые научились определять рак с помощью татуировки. Из-за ожирения резко возрастает вероятность развития 12 типов онкологических заболеваний.

Как сообщалось, что ученые из Университета штата Мичиган разрабатывают вирусоподобную частицу, известную как Qβ, которая способна победить рак в организме человека.

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