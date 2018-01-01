Врачи назвали сок, который продлевает молодость и лечит сердце

Если пить этот сок каждый день, то можно снизить вероятность развития у себя инфаркта, инсульта и деменции.

Свекольный сок продлевает молодость и лечит сердце. 1zoom.ru

Свекольный сок помогает замедлить старение человеческого организма, а заодно существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли американские ученые из университета Wake Forest, пишет Аctualnews.

"Омолаживающий" эффект свекольному соку обеспечивает содержащаяся в нем азотная кислота: она помогает с очисткой кровеносной системы. Благодаря ей также улучшается циркуляция крови в теле человека, как результат – органы получают достаточно кислорода для своего нормального функционирования.

Если пить свекольный сок каждый день, то можно снизить вероятность развития у себя инфаркта, инсульта и деменции. Аналогичными свойствами обладают также шпинат, сельдерей и кабачки, добавляют ученые.

Напомним, свекла необходима для защиты мозга и снижения артериального давления. Особенно полезно употреблять этот овощ тем, кто регулярно занимается спортом.

Ранее ученые заявили, что соки несут смертельную угрозу для здоровья. Исследование заняло 6 лет.

Кроме того, ученые выяснили, что фрукты и овощи вредят здоровью. Озвучен список наиболее опасных ягод, фруктов и овощей. Свекла в нем тоже есть.

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