Ученые назвали средства гигиены, которые могут вызывать рак

Ученые изучили влияние триклозана на здоровых и больных лабораторных мышей.

Содержащийся в зубной пасте антибактериальный агент может вызвать рак Скриншот: YouTube

Содержащийся в зубной пасте и мыле антибактериальный агент триклозан способен вызвать рак толстой кишки и ее воспаление.

Ученые изучили влияние триклозана на здоровых и больных лабораторных мышей, говорится в статье сотрудников Массачусетского университета в Амхерсте.

Выяснилось, что применение антибактериального агента способствовало развитию рака кишечника и колита у всех грызунов, участвовавших в эксперименте, сообщает портал MedicalXpress.

"Это исследование показало, что триклозан изменил фикрофлору кишечника мыши, увеличил воспаление, усилил симптомы колита и стимулировал рост клеток рака толстой кишки, связанного с колитом", — говорится в статье.

Так, после употребления антибактериального вещества у животных на 75% уменьшилось количество бифидобактерий. Эти полезные бактерии, в том числе, угнетают патогенные бактерии, синтезируют витамины группы В и участвуют в расщеплении сахаров.

Напомним, ранее ученые назвали широко распространенное заболевание, которое грозит развитием сразу 12 типов рака.

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