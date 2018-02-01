Ученые назвали сроки начала затухания Солнца

Нагревание планеты замедлится, но это не остановит глобальное потепление.
Результаты научной работы специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликованы в The Astrophysical Journal.
По словам исследователей, нагревание планеты замедлится, но это не остановит глобальное потепление. Отмечается, что вероятность великого солнечного минимума в ближайшем будущем достаточно высока.
Ученые подчеркнули, что глобальное похолодание, которое произойдет на Земле в этом случае, не будет достаточно сильным, чтобы компенсировать повышение температуры из-за выброса парниковых газов, пишет Phys.org.
Астрономы считают возможным повторение минимума Маундера в 1645-1715 годах, который характеризовался малым количеством солнечных пятен.
Напомним, ранее ученые рассказали от чего и когда погибнет человечество.