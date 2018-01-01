Ученые назвали условия, при которых Земля превращается в ледяной шар

Открытие сделала команда исследователей из США.
Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале Phys. Согласно обнародованным данным, такие глобальные изменения климата связаны с возникновением и перемещением литосферных плит.
Как считают ученые, гипотеза "Земли-снежка" объясняет, почему во время криогенийского периода в тропических широтах планеты случилось крупнейшее отложение ледниковых осадков. Тогда ледниковый период продлился миллионы лет – до тех пор, пока в атмосфере не накопилось достаточное количество парниковых испарений от вулканов.
Затем, материки в районе экваторе освободились от льда, в результате чего стартовали процессы химического выветривания и обогащение океанских вод минеральными веществами, нужными для роста бактерий. Уже в дальнейшем массово начали появляться многоклеточные формы жизни, способствующие глобальному потеплению.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили - Земля в древности "съедала" другие планеты.
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