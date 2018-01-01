Ученые назвали условия, при которых Земля превращается в ледяной шар

Открытие сделала команда исследователей из США.

Обледенелая Земля Celestiamotherlode.net

В США группа ученых из Техасского университета (город Даллас) после долгих исследований определили геологические условия, при которых на Земле 700 млн лет назад случилось глобальное похолодание.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале Phys. Согласно обнародованным данным, такие глобальные изменения климата связаны с возникновением и перемещением литосферных плит.

Как считают ученые, гипотеза "Земли-снежка" объясняет, почему во время криогенийского периода в тропических широтах планеты случилось крупнейшее отложение ледниковых осадков. Тогда ледниковый период продлился миллионы лет – до тех пор, пока в атмосфере не накопилось достаточное количество парниковых испарений от вулканов.

Затем, материки в районе экваторе освободились от льда, в результате чего стартовали процессы химического выветривания и обогащение океанских вод минеральными веществами, нужными для роста бактерий. Уже в дальнейшем массово начали появляться многоклеточные формы жизни, способствующие глобальному потеплению.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили - Земля в древности "съедала" другие планеты.

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