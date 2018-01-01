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Ученые назвали вещи, которые являются "врагами секса"

Сегодня, 02:19

У мужчин и женщин они разные.

Секс ученые
Ученые назвали "врагов секса". Reuters
Американские исследователи назвали факторы, которые способны испортить секс.

Как утверждают специалисты, так называемые "враги секса" присутствуют в жизни многих людей повсеместно, пишет VistaNews.ru.

В частности, для мужчин это табак и алкоголь: чрезмерное пристрастие к ним провоцирует импотенцию. Чтобы оказаться в зоне риска – достаточно злоупотреблять раз в неделю, отметили ученые.

Также на либидо большое влияние оказывают кофе, лекарства и лишний вес.

А вот женщинам наслаждаться сексом мешают расслабляющие лекарства. Постепенно они провоцируют снижение сексуального влечения.

Ранее эксперт раскрыл три правила хорошего секса. Психолог подчеркнул, что секс, прежде всего, является биологической потребностью здорового человека.

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Теги:  
ученые, исследование, секс
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