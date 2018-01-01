Ученые назвали вид спорта, способный спасти от депрессии

Как считают ирландские ученые, избежать признаков депрессивного состояния гораздо легче, чем считалось ранее.
Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Independent. Согласно обнародованным данным, ученые проанализировали результаты 33 экспериментов/опытов, которые охватили 1877 жителей Ирландии. Во время них изучалось − влияет ли силовой спорт на симптомы депрессии (чувство никчемности/ненужности, плохое настроение и потеря интереса к какой-либо работе).
"Интересно, что самый сильный эффект был зафиксирован среди взрослых с симптомами легкой или умеренной депрессии", − заявил один из участников проекта, аспирант Бретт Гордон.
Он также рекомендовал проводить тренировки с подъемом веса дважды в неделю – причем в различной форме: подъемы штанги, занятия на петлях TRX, занятия на тренажерах и т.д.
Напомним, ранее ученые расскали, какие факторы провоцирую развитие депрессии.
Читайте наши новости в Facebook