Ученые назвали вид спорта, способный спасти от депрессии

Как считают ирландские ученые, избежать признаков депрессивного состояния гораздо легче, чем считалось ранее.

SunDayNews

Группа ученых из Университета города Лимерик, что в Ирланди, после долгого исследования установила, что занятия спортом с поднятием тяжестей благотворно влияют на психику людей и снижают депрессивные симптомы.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Independent. Согласно обнародованным данным, ученые проанализировали результаты 33 экспериментов/опытов, которые охватили 1877 жителей Ирландии. Во время них изучалось − влияет ли силовой спорт на симптомы депрессии (чувство никчемности/ненужности, плохое настроение и потеря интереса к какой-либо работе).

"Интересно, что самый сильный эффект был зафиксирован среди взрослых с симптомами легкой или умеренной депрессии", − заявил один из участников проекта, аспирант Бретт Гордон.

Он также рекомендовал проводить тренировки с подъемом веса дважды в неделю – причем в различной форме: подъемы штанги, занятия на петлях TRX, занятия на тренажерах и т.д.

Напомним, ранее ученые расскали, какие факторы провоцирую развитие депрессии.

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