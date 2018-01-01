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Ученые обнаружили недорогой и действенный способ продления жизни

Сегодня, 06:27

Открытие совершила группа ученые из "Национального центра научных исследований Франции".

Жизнь руки
VSE42
Длительная диета с низким содержанием белка способна в целом продлять жизнь живым существам, но наносит серьезный вред здоровью и частично повреждает мозг в частности.

К такому выводу после длительных исследований пришли ученые из "Национального центра научных исследований Франции".  В качестве подопытных выступали серые мышиные лемуры.

Ученые выяснили, что при соблюдении длительной низкокалорийной диеты у животных из контрольной группы удалось зафиксировать изменение биохимических процессов и структуры некоторых частей головного мозга - серого вещества, которое участвует в механизме регулирования центральной нервной системы.

При этом сокращение потребляемых калорий крайне положительным образом сказывается на продолжительности жизни — в среднем животные, переведенные на низкокалорийную диету, живут вдвое дольше.

Напомним, ранее ученые выяснили, от чего именно зависит долголетие человека.

 
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ученые, здоровье, диета, белок, жизнь
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