Ученые обнаружили неожиданную пользу для людей от домашних животных

Оказывается, коты, собаки, хомяки и прочие домашние любимцы очень и очень полезны для здоровья хозяев.

Проживание в городе без заведения домашних животных может неблагоприятно сказаться на психическом здоровье человека.

К такому выводу пришла группа исследователей из Ульмского университета и Колорадского университета в Боулдере (США), сообщается на интернет-портале специализированного издания Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для эксперимента были отобраны сорок человек в возрасте от 20 до 40 лет. Половина из участников выросла в сельской местности в окружении животных, в то время как другую половину набрали из "чистокровных" горожан.

Кроме того, волонтерам предлагали решать несложные математические задачи на время. Для изучения реакции их иммунитета у всех брали пробы крови и слюны перед началом теста, а также через 15, 60, 90 и 120 минут после него.

В результате у горожан в крови заметили сильную реакцию иммунитета на стрессовые ситуации. Даже через два часа после теста у них в крови ученые нашли повышенное содержание интерлейкина-6. По словам медиков, такие показатели говорят о противовоспалительном процессе в условиях стресса.

У людей, выросших на фермах, реакции организма на стресс были гораздо спокойнее. Это, в свою очередь, заметно снизить риск развития у них психических заболеваний в будущем.

Как считают исследователи, микроорганизмы, передающиеся от домашних животных, делают их хозяев гораздо более приспособленным к стрессу, поскольку под воздействием бактерий иммунитету удается достичь баланса в противовоспалительных процессах и предотвратить риск развития аллергии, а также аутоиммунных заболеваний с психическими расстройствами.

