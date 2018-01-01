Ученые обнаружили новую опасность депрессии для здоровья

Новое открытие удалось совершить группе немецких ученых.

Reuters выяснила, что воспоминания могут навсегда исчезнуть из памяти человека – в случае, если он пребывает в затяжной депрессии.

Результаты соответствующего исследования были опубликованы на официальном интернет-портале университета.

Ученые выяснили, что во время депрессии способность мозга формировать новые клетки мозга снижается. Они разработали вычислительную модель, отражающую характерные особенности мозга пациента с депрессиями. Затем ученые протестировали способность модели хранить и запоминать свежие воспоминания.

Однако при этом модель не только продемонстрировала дефицит воспоминаний о текущих событиях, но и "забыла" те из них, которые произошли до депрессивного эпизода. По словам ученых, чем длительнее продолжается стресс, тем стремительнее происходит процесс забывания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые назвали вид спорта, способный спасти от депрессии.

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