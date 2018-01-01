Ученые обнаружили жизнь в атмосфере одной из планет Солнечной системы

Открытие совершила команда астрофизиков из Калифорнийского университета.
К такому выводу пришла команда астрофизиков из Калифорнийского университета после длительных исследований. В ходе которых они проанализировали химические и физические свойства, температуру и давление, при которых данная экстремальная форма жизни может существовать.
Интерес исследователей привлекли темные участки в облачной атмосфере планеты, заметные на снимках, сделанных космическими зондами. Было установлено, что облака Венеры состоят из серной кислоты и мельчайших абсорбирующих частиц, подобных морским водорослям либо простейшим земным бактериям.
"Именно Венера, а не Марс может стать новой захватывающей главой астробиологии", — заявил один из участников проекта, биохимик Ракеш Могул.
Напомним, ранее ученые похвастались находкой заполенной водой гигантской планеты.