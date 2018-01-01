Ученые объяснили, чем опасна бессонница

В исследовании приняли участие 6 здоровых мужчин в возрасте до 30 лет.

Бессонница провоцирует диабет. 24tv.ua

Бессонница провоцирует нарушение обмена веществ и повышает содержание сахара в крови.

Такие выводы обнародовали исследователи из Университета Боулдер, пишет PNAS.

В исследовании приняли участие 6 здоровых мужчин в возрасте до 30 лет. Шесть дней медики фиксировались их активность, сон, диету и количество получаемого света.

Первые два дня участники жили по обычному режиму. Но постепенно их перевели на обратный график: спали добровольцы днем, а ели и жили активной жизнью ночью.

Каждые четыре часа врачи брали у мужчин анализ крови. Выяснилось, что смена режима привела к деформациям в 129 соединениях белков, в том числе в глюкагони, который побуждает печень отправлять больше сахара в кровоток.

Это объясняет, почему работники ночных смен в среднем чаще страдают диабетом, чем те кто работает в обычном режиме.

Ранее ученые рассказали, чем чреват недосып в ночное время суток. Любители "отрыва" всю ночь напролет, оказывается, подвергают свое здоровье серьезной опасности.

Также ученые объяснили, что нужно есть для крепкого здорового сна. Среди прочего, помогают улучшить качество сна и физические упражнения.

Напомним, американский ученый рассказал о пользе и вреде дневного сна. Сон не похож на банк, нельзя накопить задолженность, потом ее погасить, отметил сомнолог.

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