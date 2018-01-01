Ученые объяснили, где в холодильнике скрываются самые опасные бактерии

В частности, речь идет о холодильниках No Frost.

Где в холодильнике живут бактерии.

Самое "любимое" место для бактерий в холодильнике – это ящики для овощей и фруктов.

К такому выводу пришли специалисты компании "Microban Europe", пишет Zdorovia.

В частности, речь идет о холодильниках No Frost, то есть не требующих разморозки. Используя эту функцию, люди зачастую игнорируют необходимость мыть технику изнутри.

Как результат: в ящиках для фруктов и овощей таких холодильников на 1 кв. сантиметр было в среднем обнаружено почти 78 тыс. колониеобразующих единиц бактерий. А в отдельных случаях эта цифра достигала 129 тыс. бактерий на 1 кв. сантиметр.

Среди выявленных бактерий – сальмонелла, кишечная палочка, листерия (возбудитель листериоза – инфекционной болезни, из-за которой поражается центральная нервная система, влечет за собой септические явления, аборты и т.п.).

Ранее ученые обнаружили новую серьезную опасность кухонных полотенец. Ко всем опасностям, подстерегающим людей на кухне, добавилась еще одна.

Напомним, врачи рассказали, чем опасен бюстгальтер для женского здоровья. Важный предмет женского гардероба, оказывается, не так безобиден и утилитарен, как считалось ранее.

Также выяснилось, чем опасны пластиковые трубочки. В частности, у медиков опасения вызывает и состав "соломинок".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram