Ученые посоветовали, как легко избавиться от лишних калорий

Стать стройнее поможет горячая ванна, убеждены исследователи.

Горячая ванна поможет сжечь калории Фото: Instagram/luxuryns_life

Получасовую интенсивную прогулку может заменить по количеству потерянных калорий ванна с горячей водой.

Эффект более активного расходования жира достигается за счет повышения температуры тела во время процедуры. К такому выводу пришли ученые из Университета Лафборо в Британии, пишет The Daily Mail.

Для участия в эксперименте исследователи пригласили 14 мужчин и женщин, которые принимали ванну с водой разной температуры и разное по продолжительности время. Результат показал, что 60-минутное принятие ванны с температурой воды примерно 40 градусов позволяет сжечь 130 калорий.

"Благодаря достаточно высокой температуре воды ванна улучшает процесс кровообращения, ускоряет циркуляцию крови, разгоняя кровь по сосудам. В результате клетки получают больше кислорода, улучшается кровоснабжение конечностей, - это особенно важно тем, у кого сидячая работа", - цитирует экспертов The Daily Mail.

Напомним, группа ученых-биологов из Университета Вашингтона в городе Сент-Луис США нашла способ предотвратить набор лишнего веса даже при условии употребления жирной пищи.