Ученые спрогнозировали, когда Земле грозят магнитные бури

В начале второго месяца лета магнитосфера будет спокойной, отметили в российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В конце июня на Земле ожидаются магнитные бури фото: donbass.ua

В четверг и пятницу, 28-29 июня, на Земле ожидаются магнитные бури , также магнитосфера будет возбужденной 27 числа.

В начале июля магнитосфера будет спокойной, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физический институт Петра Лебедева Российской академии наук.

По данным ученых, в конце последней рабочей недели июня ожидаются слабые магнитные бури.

В конце июня на Земле ожидаются магнитные бури Скриншот с tesis.lebedev.ru

Напомним, в конце января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.

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