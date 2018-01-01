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Ученые придумали, как ликвидировать в Сети все фото голых женщин

Сегодня, 05:14

Проект, который наверняка разочарует миллионы любителей интернет-эротики,  воплотили в жизнь бразильские ученые.

В купальнике
Иллюстративное фото Irecommend
В Бразилии ученые закончили разработку приложения с алгоритмом, способным автоматически "пририсовывать" купальники в Сети на фотоснимках с обнаженными женщинами.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале The Register. Согласно обнародованным данным, алгоритм сперва изучает изображения женщин в купальниках, а затем — "голые" снимки. Благодаря таким действиям приложение начало разбираться в том, где нужно либо не нужно "добавлять" купальный костюм.

По словам одного из авторов проекта Родриго Барроса, его подход представляет собой "интересный и новый способ цензурирования изображений". Кроме того, ученый предупредил, что созданное приложение вполне способно работать и в обратном порядке − убирая купальники с изображений. "Мы бы хотели подчеркнуть, что снятие одежды никогда не было нашей целью, это просто побочный эффект метода, который в любом случае отбрасывается", — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ирландии рекордное число обнаженных женщин искупались в ледяном море.

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Теги:  
женщина, ученые, голые, обнаженные, фото, купальники
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