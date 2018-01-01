Ученые придумали, как предсказать точную дату рождения ребенка

Новое открытие ученых наверняка порадует тысячи находящихся в "интересном положении" девушек и женщин.

Беременная женщина Reuters

Объединенная группа ученых из разных стран обнаружила новый способ раннего прогнозирования родов, основанный на анализе крови.

Соответствующее сообщение было опубликовано новостным агентством "РИА Новости". Согласно обнародованным данным, исследователи смогли определить приблизительную дату родов по фрагментам рибонуклеиновых кислот (РНК) матерей, выделенных из их крови и связанных с развитием детей.

Для проверки гипотезы ученые провели два эксперимента. К участию в первом они привлекли 31 беременную женщину. Анализы крови 21 из них они использовали для создания статистической модели, на основе которой и оценивался период родов у оставшихся десяти матерей.

Им удалось добиться точности в 45%. При этом способ с использованием УЗИ в аналогичной ситуации выдавал точность 48%.

Второй опыт ученые посвятили недоношенным детям. Им удалось выделить семь фрагментов РНК, предположительно, свидетельствовавших о ранней рождаемости. В результате у шести из восьми испытуемых медикам удалось предсказать преждевременные роды.

По мнению ученых, когда тест поступит в клиники для широкого использования, то значительно удешевит прогнозирование родов.

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