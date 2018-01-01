Ученые придумали, как предсказать точную дату рождения ребенка

Новое открытие ученых наверняка порадует тысячи находящихся в "интересном положении" девушек и женщин.
Соответствующее сообщение было опубликовано новостным агентством "РИА Новости". Согласно обнародованным данным, исследователи смогли определить приблизительную дату родов по фрагментам рибонуклеиновых кислот (РНК) матерей, выделенных из их крови и связанных с развитием детей.
Для проверки гипотезы ученые провели два эксперимента. К участию в первом они привлекли 31 беременную женщину. Анализы крови 21 из них они использовали для создания статистической модели, на основе которой и оценивался период родов у оставшихся десяти матерей.
Им удалось добиться точности в 45%. При этом способ с использованием УЗИ в аналогичной ситуации выдавал точность 48%.
Второй опыт ученые посвятили недоношенным детям. Им удалось выделить семь фрагментов РНК, предположительно, свидетельствовавших о ранней рождаемости. В результате у шести из восьми испытуемых медикам удалось предсказать преждевременные роды.
По мнению ученых, когда тест поступит в клиники для широкого использования, то значительно удешевит прогнозирование родов.
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