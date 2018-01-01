Ученые рассказали, чем чреват недосып в ночное время суток

Любители "отрыва" всю ночь напролет, оказывается, подвергают свое здоровье серьезной опасности.

Reuters

Группа шотландских ученых пришла к выводу, что привычка к поздному засыпанию вызывает психические расстройства.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале The Lancet.

Согласно обнародованным данным, для исследования была взята медицинская информация более 90 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.

Кроме того, даже незначительные нарушения циркадных ритмов, вызванные повышенной активностью человека ночью, в большинстве случаев имеют своим результатам как раз психические расстройства.

Также среди людей, которые вели активный образ жизни в ночное время, риск биполярного расстройства был на 11% выше, а депрессии – на 6% выше. Еще они гораздо чаще жалуются на одиночество и плохое самочувствие.

Напомним, ранее ученые объяснили, что нужно есть для крепкого здорового сна.





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