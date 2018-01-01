Ученые рассказали, чем чреват недосып в ночное время суток

Любители "отрыва" всю ночь напролет, оказывается, подвергают свое здоровье серьезной опасности.
Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале The Lancet.
Согласно обнародованным данным, для исследования была взята медицинская информация более 90 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.
Кроме того, даже незначительные нарушения циркадных ритмов, вызванные повышенной активностью человека ночью, в большинстве случаев имеют своим результатам как раз психические расстройства.
Также среди людей, которые вели активный образ жизни в ночное время, риск биполярного расстройства был на 11% выше, а депрессии – на 6% выше. Еще они гораздо чаще жалуются на одиночество и плохое самочувствие.
Напомним, ранее ученые объяснили, что нужно есть для крепкого здорового сна.
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