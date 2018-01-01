Ученые рассказали, чем именно опасны для людей кастрюли и скороводки

В общем, для всех домохозяек, домохозяинов и домочадцев есть очень неприятная новость, связанная с самой популярной кухонной утварью.

Ученые и сотрудники "Агентства по охране окружающей среды" в городе Вашингтон (округ Колумбия, США) опубликовали доклад, в котором утверждается, что микроскопические частицы в антипригарных сковородах и кастрюлях могут попасть в человеческий организм с едой и вызывать онкологические заболевания.

Соответствующее сообщение во вторник, 26 июня, опубликовало британское издание Daily Mail. Согласно обнародованным данным, перфтороктановая кислота (PFOA) используется для производства изделий из тефлона, а также огнеупорных, влагоустойчивых и грязеотталкивающих материалов.

Кроме того, это вещество обладает сильными токсичными и канцерогенными свойствами. Кроме того, стало известно, что у лабораторных крыс PFOA увеличивает риск возникновения опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов.

Люди могут подвергаться действию перфтороктановой кислоты во время перегревания либо повреждения сковород или кастрюль с антипригарным покрытием. Также, выброшенная на помойку посуда с тефлоном представляет серьезную опасность для окружающей среды.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, чем опасны для женщин моющие средства.

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