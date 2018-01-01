Врачи рассказали, чем опасен бюстгальтер для женского здоровья

Важный предмет женского гардероба, оказывается, не так безобиден и утилитарен, как считалось ранее.

Бюстгальтеры Reuters

Группа австралийских исследователей установила, что неправильно выбранный бюстгальтер приводит к сильным головным болям и мигрени.

Соответствующее сообщение во вторник, 10 июля, опубликовали западные специализированные СМИ. Согласно обнародованным данным, представительницы "слабого пола" очень и очень часто выбирают либо неправильно подогнанные бюстгальтеры, либо бюстгальтеры типа "пуш-ап", которые сильно стискивают грудь. В свою очередь, такие лифчики вызывают мигрени, а также хронические боли в области спины и поясницы. Кроме того, из-за "неправильных" бюстгальтеров у девушек и женщина чаще всего случается деформация шей.

Напомним, ранее сообщалось о то, что в Сети набирает популярность тренд "без лифчика – блестящая грудь".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram