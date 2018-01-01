Ученые рассказали, чем опасна для мужского здоровья импотенция

Оказывается, половое бессилие серьезно бъет не только по нервам мужчин, но и в целом по здоровью.

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Проблемы с сексуальной силой у мужчин приблизительно вдвое повышают вероятность возникновения проблем с сердцем и сосудами.

Соответствующие результаты исследований американских ученых были опубликованы в специализированном издании Circulation.

Группа исследователей из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд) четыре года наблюдала за здоровьем сообщества мужчин-американцев в возрасте от 60 до 74 лет.

В частности, выяснилось, что мужчины, жалующиеся на то, что эрекция у них отсутствует, приблизительно вдвое-втрое страдали от проблем с сердцем и сосудами, нежели пожилые пожилые американцы с нормальной потенцией.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, какие соки помогут мужчинам решить проблемы с сексом.

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