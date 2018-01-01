Ученые рассказали, чем опасны для женщин моющие средства

Группа исследователей из Бергенского университета (Норвегия) с 1998 года занималась данной проблемой.

Моющие средства, используемые жещиной "Эко-Лавка"

Ученые Бергенского университета (Норвегия) выяснили, что постоянное использование чистящих средств в серьезной степени увеличивает риск нарушения работы женских легких.

Такая информация была опубликована на специализированном портале MedicalXpress.

В длительных исследованиях участвовали 6236 человек со средним возрастом в 34 года. Ученые и медики наблюдали за состоянием дыхательной системы добровольцев в течение двух десятилетий. Выяснилось, что объемы форсированного выдоха за первую секунду снизились на 3,6 миллилитра и на 3,9 миллилитра за год у домохозяек и домработниц соответственно.

По мнению врачей, степень ухудшения работы легких у домработниц сравнима с показателями у людей, куривших сигареты не менее 20-ти лет. Такое положение вещей вызвано раздражением слизистой оболочки из-за веществ, входящих в состав чистящих средств и вдыхаемых женщинами при уборке. Кроме того, это данное раздражение может приводить к возникновению астмы и другим заболеваниям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали о новом стандарте красоты для девушек и женщин.