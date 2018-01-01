Ученые рассказали, чем вредит здоровью женщин отсутствие секса

Ученые тщательно проанализировали ситуацию, когда "половой покой" девушек и женщин никто и ничто не нарушает.

Иллюстративное фото Mid-Day

Представительницы прекрасного пола, которые длительные отрезки времени не занимаются сексом , чаще всего сталкиваются с угрозой атрофии мышщ влагалища.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале "Медикфорум". В случае атрофии мышц стенки влагалища опасно истончаются. Кроме того, если женщина не занимается сексом и не упражняет свой "нежный орган" иным образом, то он быстро изнашивается и приходит в упадок.

Кроме того, как убедились в результате длительных исследований психологи и сексологи, отсутствие оргазмов повышает уровень женского стресса для опасных для психики отметок.

Напомним, ранее ученые рассказали, почему женщины больше мужчин нуждаются в сексе, а также выяснили как влияет на их организм регулярные занятия интимом.

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