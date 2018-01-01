Ученые назвали опасности для любителей барбекю и шашлыка

В исследование, которое длилось 16 лет, приняли участие 100 тысяч человек.

Объедаться шашлыком вредно для здоровья. фото: ru.wikipedia.org

Ученые Гарвардского университета рассказали, насколько опасно для здоровья приготовленное на открытом огне мясо

Как установили исследователи, у любителей гриля возрастает риск развития гипертонии, пишет The American Heart Association.

В исследование, которое длилось 16 лет, приняли участие 100 тысяч человек. В результате – не сразу, а постепенно – те, кто чаще 15 раз в месяц ел мясо, приготовленное при чрезмерно высоких температурах на открытом огне, стал жаловаться на повышенное кровяное давление. К концу проведения исследования от гипертонии страдали 37 тысяч человек.

Чтобы избежать подобных последствий, ученые настоятельно рекомендуют не переедать и во всем соблюдать умеренность.

Ранее ученые из Гарвардской медицинской школы в результате ряда исследований пришли к выводу, что табу на употребление мяса может продлить жизнь, как минимум, на треть.

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